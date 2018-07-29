Шведы превратили в бассейн затопленный подземный переход у вокзала

Подземный переход и вестибюль под эскалаторами на центральном железнодорожном вокзале полностью был затоплен из-за ливней.

Люди плавали на лодках, матрасах и ныряли instagram.com/sarah.thoren

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В городе Уппсала в Швеции пассажиры превратили затопленный подземный переход в железнодорожном вокзале в бассейн. Как сообщает The Local, переход был затоплен из-за сильных проливных дождей.

Подземный переход и вестибюль под эскалаторами на центральном железнодорожном вокзале полностью затоплен водой. Посетители вокзала плавали там на надувных матрасах, стреляли из водяных пистолетов и ныряли в воду.

В результате обильных осадков перемещение по помещению вокзала было осложнено. Чтобы попасть к поездам, пассажирам приходилось спускаться в воду. Кадры затопленного вокзала опубликовали на YouTube.

Затопленный подземный переход в Уппсале 0:00 / 00:42

В ночь на понедельник воду с перехода откачали. Работа вокзала и график движения поездов пришли в норму.

Напомним, 25 июля в Киеве прошел сильный дождь с градом и резкими порывами ветра. Непогода повалила деревья, оборвала провода и затопила улицы.

Также ливни затопили подземный переход на станции метро Политехнический институт и аэропорт Киев (Жуляны).