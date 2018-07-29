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Шведы превратили в бассейн затопленный подземный переход у вокзала

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Подземный переход и вестибюль под эскалаторами на центральном железнодорожном вокзале полностью был затоплен из-за ливней.
Люди плавали на лодках, матрасах и ныряли
Люди плавали на лодках, матрасах и ныряли
instagram.com/sarah.thoren

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В городе Уппсала в Швеции пассажиры превратили затопленный подземный переход в железнодорожном вокзале в бассейн. Как сообщает The Local, переход был затоплен из-за сильных проливных дождей.

Подземный переход и вестибюль под эскалаторами на центральном железнодорожном вокзале полностью затоплен водой. Посетители вокзала плавали там на надувных матрасах, стреляли из водяных пистолетов и ныряли в воду.

 

God mode #uppsala #regn #wtf

Допис, поширений Sebastian Borg (@lil_burk_)

 

Så här mycket har folk längtat efter regn. Folkfest på Uppsala Centralstation. Urspårat! ❤️🌧🌧

Допис, поширений Manne Forssberg (@manneforssberg.se)

В результате обильных осадков перемещение по помещению вокзала было осложнено. Чтобы попасть к поездам, пассажирам приходилось спускаться в воду. Кадры затопленного вокзала опубликовали на YouTube.

Затопленный подземный переход в Уппсале
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В ночь на понедельник воду с перехода откачали. Работа вокзала и график движения поездов пришли в норму.

Напомним, 25 июля в Киеве прошел сильный дождь с градом и резкими порывами ветра. Непогода повалила деревья, оборвала провода и затопила улицы. 

Также ливни затопили подземный переход на станции метро Политехнический институт и аэропорт Киев (Жуляны). 

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Теги: Швеция, Уппсала, непогода, подземный переход, развлечения, бассейн, ливень, потоп, вокзал
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