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В Польше хотят подсчитать военные потери, нанесенные СССР

Комментариев: 11
Польские политики ссылаются на аналогичный шаг стран Балтии. В самой Польше сейчас подсчитывают военные потери, причиненные нацистской Германией.
Польша хочет подсчитать потери, причиненные СССР
Польша хочет подсчитать потери, причиненные СССР
RAP

В Сейме Польши заявили о необходимости подсчета военных потерь страны, причиненных советской Россией. О такой инициативе рассказал депутат правящей партии Польши Право и справедливость Аркадиуш Мулярчик в интервью польским СМИ.

"Я считаю, что во время следующего созыва Сейма следует подготовить отчет о военных потерях, нанесенных советской Россией. Я знаю, что подобные отчеты подготовили страны Балтии. Конечно, будет проблема с их выполнением, потому что нынешняя Россия - это страна, которая не соблюдает международное право и порядок. Но такой отчет нужен", - заявил депутат.

Мулярчик также занимается вопросом получения репараций от Германии в связи с ущербом, который страна понесла из-за действий нацистов.

По его словам, сейчас идет работа над отчетом по военным потерям, причиненным нацистской Германией.

Ранее Россия отказала Польше в реконструкции президентского самолета, потерпевшего крушение под Смоленском.

Как сообщалось, Россия строит укрепления близ границы с Польшей. В частности, обновление военной инфраструктуры ведется в Балтийске, вблизи границы с Польшей. 

 

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Теги: Россия, история, Польша, СССР, потери
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Источник: Европейская правда

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Комментариев (11)
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BaltijasCels    30.07.2018, 15:58
Оценка:  +3
BaltijasCels
После ВОВ, благодаря СССР, поляки получили побережье Балтики от Штеттина (Щецин) до Данцига (Гданьск). До этого у них не было выхода к морю. А СССР получил гораздо меньше германских земель. Это Мемель, нынешняя Клайпеда и Кёнигсберг (Калининград). ГДР после просили руководство СССР вернуть Штеттин.
BaltijasCels    30.07.2018, 16:02
Оценка:  +2
BaltijasCels
Руководство СССР тогда не стало отбирать у поляков бывшую часть немецких земель. А зря. Большинство поляков воевало на стороне фашистской Германии... Хитрошопая нация..)))) Вот поэтому ни поляки, ни литовцы ни когда не требуют от РФ вернуть Калининград...)))
Peyot    30.07.2018, 16:06
Оценка:  -3
Peyot
чувак ну ты нормально сегодня боярышника тяпнул))) поляки воевали на стороне немцев?)))) да твой совок и немцами был союником до 41го и вместне напал и разделил иПольшу с чего ВМВ и началась )))) А в 41 сралин решил под шумок навалится нагитлера в лучших тридициях ордыно тот был умнее и опередил!!!
Peyot    30.07.2018, 16:07
Оценка:  -4
Peyot
Конечно не требуют вернуть Калининград потому что это часть германии окупированная по сей день рф!
BaltijasCels    30.07.2018, 16:14
Оценка:  +2
BaltijasCels
Я оканчивал исторический факультет Рижского университета. Историю родного края я учил когда пропаганда была не такая бешенная. Все страны ЕС воевали против СССР. Только Югославская армия сопротивлялась немцам до конца войны, в остальных странах большинство служили Фюреру.
Peyot    30.07.2018, 16:04
Оценка:  -4
Peyot
Ой да кому ты тут втираеш... изза нападения на польшу ссср и германии поляки во ВМВ потеряли больше половины населения... вы блин руские мастреа юасни травить что всем земель помогаете приобрести только почему что за всю ваши историю оборонительны войн выросли только територия росии!
Peyot    30.07.2018, 15:52
Оценка:  -5
Peyot
вот это дело!!! молодцы поляки. Ведь во всем мире известно что вторая мировая началась в 1939г с нападения союзников на тот момент германии и ссср на Польшу!
BaltijasCels    30.07.2018, 16:06
Оценка:  +2
BaltijasCels
А как же оккупация Чехословакии нацистской Германией перед Второй мировой войной, осуществлённый 1-10 октября 1938 года с молчаливого согласия Великобритании, Франции и Италии в соответствии с Мюнхенским соглашением?
BaltijasCels    30.07.2018, 16:07
Оценка:  +2
BaltijasCels
21 сентября 1938 года, в самый разгар Судетского кризиса, Польша предъявила Чехословакии ультиматум о возвращении» им Тешинской области, (где проживало 80 тысяч поляков и 120 тысяч чехов) и 30 сентября, в день подписания Мюнхенского соглашения вела в Тешинскую область свою армию
Peyot    30.07.2018, 16:08
Оценка:  -3
Peyot
меньше пей боярышника и читай мемуары советско-сралинских полководцев)))) вы руские только при лилитпутине уже 4е раза свою собственнуб историю переписывали под нужно сегодняшнего дня ))))))
BaltijasCels    30.07.2018, 16:16
Оценка:  +2
BaltijasCels
Я этнический латыш...
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