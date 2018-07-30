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"Расчленить" Россию: в Госдуме ответили на предложение латвийского депутата

Комментариев: 3
Россияне убеждены, что западные страны хотят раздробления России, захвата ее территорий и природных ресурсов.
В Госдуме заявляют об угрозе для РФ баз НАТО на территории Прибалтики
В Госдуме заявляют об угрозе для РФ баз НАТО на территории Прибалтики
pravda.ru

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Представитель Российской Госдумы высказал мнение, что депутат латвийского Сейма от Национального объединения Александр Кирштейнс, предложив разделить Россию ради достижения мира в Европе, подтвердил обоснованность опасений Москвы по поводу угрозы со стороны НАТО.

Об этом заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, передают РИА Новости.

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“На самом деле это высказывание как раз подтверждает наше беспокойство по поводу, в том числе, баз НАТО на территории Прибалтики. И нечего тут стесняться, надо жестко бороться. Не с этими даже высказываниями, а с опасностями, которые вслед за ними для нашей страны возникают по поводу расчленения“, - сказал он.

По его словам, высказывания латвийского депутата свидетельствует, что западные страны хотят раздробления России, захвата ее территорий и природных ресурсов.

“Именно поэтому мы должны с этими опасностями натовскими определенными агрессивными намерениями бороться, а не верить каким-то словам“, - добавил Калашников.

Как сообщалось 30 июля, депутат латвийского Сейма от Национального объединения Александр Кирштейнс предложил разделить Россию для достижения мира в Европе.

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Теги: Россия, Прибалтика, НАТО
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Комментариев (3)
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Шкиряк_и_Зорян    30.07.2018, 16:28
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорян
О! Что я говорил?! То, что этот депутат искусно дал грамотный пас Москве! И всевозможные личности типа Ницой, Фарион и т.п. - возможно не идиоты вовсе, а ряжащиеся под патриотов агенты Москвы.
Uldrih    30.07.2018, 16:38
Оценка:  -1
Uldrih
no ne odna suka ne govorit fas
Said-diamond777    30.07.2018, 16:26
Оценка:  -2
Said-diamond777
to publish
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