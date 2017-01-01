14-летняя филиппинка живет с сиамским близнецом-паразитом
На Филиппинах 14-летняя девочка Вероника Комингес всю жизнь прожила с паразитическим видом сиамского близнеца прямо на груди. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на The Mirror.
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Вероника родилась с дополнительными конечностями, а также частью формирующегося торса прямо на передней части тела. Вместе с девочкой рос и паразитически сформированный близнец. В конце-концов, он сформировался таким образом, что из груди Вероники торчали лишние руки и часть его тела.
Девочка даже мыла близнеца и стригла ногти на его руках.
“Когда я была маленькая, думала, что это всего лишь нога. Но он рос и увеличивался. Это тяжело, это ограничивает мое движение“, - рассказывает Вероника.
Она добавила, что близнец продолжает расти и даже шевелится самостоятельно, и что ее платье часто влажное - из паразитического близнеца выделяется жидкость, пахнущая экскрементами, время от времени появляются кровянистые выделения.
По словам врачей, удалить лишние конечности можно при помощи простой операции. Благодаря пожертвованиям местных жителей и организационной работе чиновников, Вероника вскоре полетит в Таиланд, где ей сделают операцию.
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