14-летняя филиппинка живет с сиамским близнецом-паразитом

Девочке вскоре сделают операцию по удалению близнеца, который мешает ей двигаться и жить.

Всю свою жизнь девочка живет с близнецом-паразитом на груди mirror.co,uk

На Филиппинах 14-летняя девочка Вероника Комингес всю жизнь прожила с паразитическим видом сиамского близнеца прямо на груди. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на The Mirror.

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Вероника родилась с дополнительными конечностями, а также частью формирующегося торса прямо на передней части тела. Вместе с девочкой рос и паразитически сформированный близнец. В конце-концов, он сформировался таким образом, что из груди Вероники торчали лишние руки и часть его тела.

Девочка даже мыла близнеца и стригла ногти на его руках.

“Когда я была маленькая, думала, что это всего лишь нога. Но он рос и увеличивался. Это тяжело, это ограничивает мое движение“, - рассказывает Вероника.

Она добавила, что близнец продолжает расти и даже шевелится самостоятельно, и что ее платье часто влажное - из паразитического близнеца выделяется жидкость, пахнущая экскрементами, время от времени появляются кровянистые выделения.

По словам врачей, удалить лишние конечности можно при помощи простой операции. Благодаря пожертвованиям местных жителей и организационной работе чиновников, Вероника вскоре полетит в Таиланд, где ей сделают операцию.

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