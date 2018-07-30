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Додон хочет импортировать газ в обход Украины

Комментариев: 2
Президент Молдовы говорит, что хочет обезопасить страну от возможных рисков с транзитом газа.
В Молдову строят трубопровод из Румынии
В Молдову строят трубопровод из Румынии
Getty

Молдова заинтересована в поставках российского газа в обход Украины. Об этом в понедельник, 30 июля, заявил президент Молдовы Игорь Додон, сообщает ТАСС.

"Конечно, для Молдовы очень важно получать бесперебойно энергоносители. Я помню начало 2009 года, когда я был вице-премьером и когда был заблокирован транзит газа через Украину: это было очень серьезной проблемой для Молдовы. Поэтому если появится дополнительная возможность получать российский газ через другие альтернативные маршруты, для нас это интересно", - сказал Додон в ходе поездки в Волгодонск.

Президент Молдовы также добавил, что трубопровод Яссы - Кишинев, который сейчас строится, даст стране возможность иметь меньше рисков, "исходя из той ситуации, которая происходит с транзитными странами".

Ранее сегодня Россия запустила после профилактических работ Северный поток. Газопровод заработал на день раньше запланированного срока.

Отметим, в России обещают, что украинская ГТС будет обеспечена нормальной загрузкой в ближайшие 5-10 лет в связи с планами по увеличению поставок газа в Европу.

 

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Теги: Россия, Украина, газ, ГТС, Молдова, газопровод, транзит газа, Игорь Додон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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WTF2wtf    30.07.2018, 17:25
Оценка:  +3
WTF2wtf
Ну Додон известный путинолиз и адекватностью давно не отличается.
Хочет российский газ через Румынию и еще через несколько стран транзитных получать???
Asmo    30.07.2018, 18:06
Оценка:  +1
Asmo
Слава яйцам, что в Молдове рулит парламент, он Додону даст очередной поджопник и на этом всё закончиться
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