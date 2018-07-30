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Троллинг продолжается: разбитую звезду Трампа охраняли красноармейцы

Комментариев: 1
Двое мужчин в советской военной форме также держали российский флаг.
Акцию также прокомментировал Джимми Киммел
Акцию также прокомментировал Джимми Киммел
twitter.com

В американском Голливуде двое мужчин в форме Советской Красной армии с флагом России в руках “охраняли“ разбитую звезду президента США Дональда Трампа на Аллее Звезд.

Соответствующие фото и видео были опубликованы пользователями соцсети Twitter.

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“Хорошо разыграно, Калифорния! Российские охранники защищают звезду своего товарища Трампа на голливудской аллее славы“, - написала пользователь Mia.

“Красная армия на страже звезды Трампа в Голливуде“, - посмеялся другой пользователь Par.

“Вот что товарищи делают для товарищей“, - прокомментировал ведущий одного из американских комедийных шоу Джимми Киммел.

Напомним, 25 июля в Голливуде на Аллее Славы киркой разбили звезду Дональда Трампа, которой его наградили за работу ведущим в реалити-шоу Ученик. 

Как сообщает The Independent, на звезду “напали“ второй раз за последние два года. Остин Клэй, который поиздевался над звездой Трампа, вышел из тюрьмы после того, как залог за него внес мужчина, который устроил первую атаку в прошлом году.

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Теги: США, Голливуд, Аллея Звезд, Трамп, троллинг, акция, красноармейцы, флаг РФ
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Комментариев (1)
Asmo    30.07.2018, 18:03
Оценка:  0
Asmo
супер
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