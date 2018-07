Троллинг продолжается: разбитую звезду Трампа охраняли красноармейцы

В американском Голливуде двое мужчин в форме Советской Красной армии с флагом России в руках “охраняли“ разбитую звезду президента США Дональда Трампа на Аллее Звезд.

Соответствующие фото и видео были опубликованы пользователями соцсети Twitter.

“Хорошо разыграно, Калифорния! Российские охранники защищают звезду своего товарища Трампа на голливудской аллее славы“, - написала пользователь Mia.

“Красная армия на страже звезды Трампа в Голливуде“, - посмеялся другой пользователь Par.

“Вот что товарищи делают для товарищей“, - прокомментировал ведущий одного из американских комедийных шоу Джимми Киммел.

