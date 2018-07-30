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В Грузии суд легализовал употребление марихуаны

Комментариев: 1
Употребление марихуаны является сферой, защищенной правом на свободное развитие личности, постановил Конституционный суд.
Оглашение вердикта Конституционного суда Грузии
Оглашение вердикта Конституционного суда Грузии
constcourt.ge

Конституционный суд Грузии удовлетворил иск членов оппозиционной партии Гирчи Зураба Джапаридзе и Вахтанга Мегрелишвили против парламента Грузии и признал все санкции за употребление марихуаны без назначения врача неконституционными.

Об этом решении объявила первая коллегия Конституционного суда в понедельник, 30 июля.

"Употребление марихуаны является сферой, защищенной правом на свободное развитие личности", – говорится в постановлении суда.

Отмечается, что запрет на потребление марихуаны – это действие, направленное против его оборота, и поэтому служит законной цели защиты здоровья потребителей. Однако, по мнению суда, роль отдельного пользователя в содействии обороту марихуаны очень мала, следовательно, угрозы ее индивидуального потребления также малы.

"В связи с этим установленная ответственность за потребление марихуаны несоразмерна защите законной цели и противоречит требованиям статьи 16 Конституции Грузии", – говорится в постановлении суда.

В то же время суд указал, что ответственность за использование марихуаны соответствует Конституции в тех случаях, когда конкретный факт потребления создает угрозы для третьих сторон. Например, ответственность за употребление марихуаны признана обоснованной, когда данное действие имеет место в учебных, воспитательных или образовательных учреждениях, в общественных местах некоторых типов, например, в общественном транспорте, в присутствии несовершеннолетних и т.д.

Ранее, 30 ноября 2017 года, Конституционный суд Грузии признал неконституционным уголовное наказание за употребление марихуаны. Еще раньше, в июле того же года, Конституционный суд признал неконституционной норму, в соответствии с которой посев или выращивание малого количества марихуаны для личного пользования является уголовно наказуемым преступлением.

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Теги: наркотики, Грузия, марихуана, Конституционный суд, канабис
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ЯR    30.07.2018, 18:44
Оценка:  0
ЯR
Салют Джорджия!!!
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