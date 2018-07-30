В Грузии суд легализовал употребление марихуаны

Употребление марихуаны является сферой, защищенной правом на свободное развитие личности, постановил Конституционный суд.

Конституционный суд Грузии удовлетворил иск членов оппозиционной партии Гирчи Зураба Джапаридзе и Вахтанга Мегрелишвили против парламента Грузии и признал все санкции за употребление марихуаны без назначения врача неконституционными.

Об этом решении объявила первая коллегия Конституционного суда в понедельник, 30 июля.

"Употребление марихуаны является сферой, защищенной правом на свободное развитие личности", – говорится в постановлении суда.

Отмечается, что запрет на потребление марихуаны – это действие, направленное против его оборота, и поэтому служит законной цели защиты здоровья потребителей. Однако, по мнению суда, роль отдельного пользователя в содействии обороту марихуаны очень мала, следовательно, угрозы ее индивидуального потребления также малы.

"В связи с этим установленная ответственность за потребление марихуаны несоразмерна защите законной цели и противоречит требованиям статьи 16 Конституции Грузии", – говорится в постановлении суда.

В то же время суд указал, что ответственность за использование марихуаны соответствует Конституции в тех случаях, когда конкретный факт потребления создает угрозы для третьих сторон. Например, ответственность за употребление марихуаны признана обоснованной, когда данное действие имеет место в учебных, воспитательных или образовательных учреждениях, в общественных местах некоторых типов, например, в общественном транспорте, в присутствии несовершеннолетних и т.д.

Ранее, 30 ноября 2017 года, Конституционный суд Грузии признал неконституционным уголовное наказание за употребление марихуаны. Еще раньше, в июле того же года, Конституционный суд признал неконституционной норму, в соответствии с которой посев или выращивание малого количества марихуаны для личного пользования является уголовно наказуемым преступлением.

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