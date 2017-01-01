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ИГ взяло на себя ответственность за гибель туристов в Таджикистане

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Полиция уничтожила троих преступников, принимавших участие в нападении. Еще нескольких удалось задержать.
ИГ взяло на себя ответственность за гибель туристов в Таджикистане

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на иностранных туристов в Таджикистане. Об этом сообщила американская компания  SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности экстремистов.

Напомним, 29 июля в Таджикистане погибли четверо иностранных туристов, которые путешествовали по стране на велосипедах, и еще трое были ранены. На них наехал автомобиль в Дангаринском районе Хатлонской области. Среди погибших - два гражданина США, гражданин Нидерландов и гражданин Швейцарии. 

В местной полиции сообщили, что при попытке вооруженного сопротивления были уничтожены трое преступников, принимавших участие в нападении. По подозрению в причастности к инциденту задержаны еще несколько человек.

Опубликовано видео гибели туристов в Таджикистане

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Теги: туристы, Таджикистан, Велосипедисты, ИГИЛ, Исламское государство
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Источник: korrespondent.net

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