Столицу Австралии "атаковали" кенгуру

Из-за нехватки пищи кенгуру покинули привычную среду обитания и перебрались ближе к человеку.

Кенгуру на поле для гольфа в Канберре twitter.com/goldcreekcc

В австралийской столице Канберре наблюдается массовое скопление кенгуру, сообщает CNN. Отмечается, что из-за нехватки пищи, животные покинули привычные места обитания. Их привлекают лужайки задних дворов, спортивные площадки и обочины дорог с травой.

Директор службы парков и охраны окружающей среды Даниэль Иглесиас предупредил жителей города быть особенно осторожными в периоды сумерек и рассвета. Как раз в это время кенгуру принимают пищу и возрастает угроза попадания животного под колеса автомобиля.

Известно, что кенгуру являются социальными животными и обитают в больших группах, известных как mob, часто возглавляемых доминирующим самцом.

Иглесиас советует узнать, где находится ближайшая группа кенгуру, и избегать ее, не пытаясь накормить или погладить животных.

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