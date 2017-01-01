Турция назвала недопустимым "язык угроз" США

Анкара полна решимости отстаивать свои интересы и требует уважительного отношения к своей позиции.

По итогам заседания совета национальной безопасности (СНБ) Турции было принято заявление, которое указывает на недопустимость угроз США в адрес Анкары, сообщает Anadolu.

"Турция привержена выполнению своих обязательств как в рамках двухсторонних отношений, так и в рамках союзов", - подчеркнули в совбезе.

В заявлении СНБ говорится, что решения и заявления США, увязывающие проекты в оборонной сфере, в рамках которых Турция выполняет все свои обязательства, с условиями, противоречащими международным соглашениям, нанесут непоправимый урон стратегическому партнерству и доверию между двумя странами.

Эрдоган угрожает США судом в случае блокировки продажи F-35

В документе также указывается, что "язык угроз" демонстрирует неуважение американских властей к двусторонним отношениям и является "абсолютно неприемлемым".

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Турции санкциями из-за длительного удержания в Турции американского пастора Эндрю Брансона.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet