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Портрет Сенцова вывесили на мэрии Парижа

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В мэрии столицы Франции требуют освобождения украинского режиссера и подтверждают свою приверженность свободе мысли и уважении к демократии.
В мэрии столицы Франции требуют освобождения украинского режиссера
В мэрии столицы Франции требуют освобождения украинского режиссера
twitter.com/Anne_Hidalgo

Портрет осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова вывесили на здании мэрии Парижа. Об этом сообщила глава французской столицы Анн Идальго в своем Twitter.

«Мы требуем его освобождения и подтверждаем нашу приверженность свободе мысли и уважении к демократии», - написала Идальго в микроблоге.

Напомним, 25 июля Европейский суд по правам человека призвал осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова прекратить голодовку и принять лечение, которое улучшит его состояние. В то же время от России суд требует безотлагательно предоставить Сенцову необходимое лечение в медицинском учреждении.

14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения украинских политзаключенных в России.

Украинский режиссер Олег Сенцов был осужден в России в августе 2015 года на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в планировании терактов в аннексированном Крыму. Он вину не признает.

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Теги: Украина-Россия, Франция, фото, Париж, политзаключенные, мэрия, портрет, требование, Сенцов
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Источник: korrespondent.net

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