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На администрацию Трампа подали в суд за печать оружия на 3D-принтерах

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В девяти штатах США требуют от Белого дома запретить распространение в сети чертежей оружия для 3D-принтеров.
На Белый дом подали в суд девять штатов
На Белый дом подали в суд девять штатов
Getty Images

Девять штатов подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа, а также организации Defence Distributed, Second Amendment Foundation с целью запретить распространение в сети чертежей оружия для 3D-принтеров. Об этом сообщается на сайте генпрокурора Нью-Йорка Барбары Андервуд.

«Это просто безумие давать преступникам возможность создавать одним нажатием кнопки неотслеживаемое и необнаруживаемое оружие, напечатанное на 3D-принтере», - заявила Андервуд.

Исковое заявление было подано группой генпрокуроров Нью-Йорка, Вашингтона, Массачусетса, Коннектикута, Нью Джерси, Пенсильвании, Орегона, Мэриленда и округа Колумбия.

В конце июня Defence Distributed добилась разрешения на публикацию в Сети с 1 августа чертежей для создания оружия с помощью 3D-принтеров. С тех пор схемы для создания оружия скачали уже более тысячи человек.

Напомним, ранее в Нидерландах на 3D-принтере напечатали жилой комплекс.

Перед этим сообщалось, что напечатанная на 3D-принтере ракета вышла в космос.

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Теги: США, суд, Белый Дом, оружие, Трамп, Дональд Трамп, иск, штаты, 3D-принтер
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Источник: korrespondent.net

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