Визы подорожают: Канада ввела биометрику для украинцев

Изменения влекут за собой подорожание канадских виз на треть.

Биометрика будет собираться только раз в 10 лет 112.ua

С 31 июля Канада начала собирать биометрические данные всех просителей виз с украинским гражданством.

Об этом напомнили в министерстве иммиграции Канады, сообщает Укринформ.

Биометрические данные (отпечатки пальцев и электронная фотография) отныне будут требоваться у просителей туристических виз, разрешений на работу, учебу и постоянное проживание в Канаде.

При этом биометрика будет собираться у каждого просителя только раз в 10 лет, независимо от продолжительности выданной визы.

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Эти изменения влекут за собой подорожание на треть канадских виз, поскольку к консульскому сбору теперь добавляется еще и плата за сбор биометрических данных. Туристическая виза в Канаду, ранее с учетом всех комиссий стоила заявителю около 140 канадских долларов, теперь будет стоить около 190 долл.

В министерстве отметили, что новые требования постепенно будут распространены на граждан всех государств, которые не имеют безвизового режима путешествий с Канадой. Ожидается, что к концу 2018 новые правила начнут действовать по всему миру.

Как сообщалось 14 июня, Украина откроет в 8 городах РФ центры оформления виз.