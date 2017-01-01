У Лукашенко инсульт, он не появлялся на публике - СМИ

У Лукашенко якобы случился ишемический инсульт, в результате диабета третьей степени.

Президента Беларуси Александра Лукашенко перестали показывать на белорусском телевидении после слухов о его инсульте.

Журналисты отследили, что Лукашенко не показывали по телевизору уже несколько дней, передает Радио Свобода.

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По информации СМИ, 64-летнего президента лишь несколько раз упомянули в сюжете о дорожном строительстве. На публике Лукашенко не видели с 28 июля. С этого времени появились слухи об инсульте, хотя 30 июля пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, по информации ТАСС, опровергла эту информацию.

О якобы болезни главы Беларуси первым сообщил Telegram-канал Незыгарь, который периодически публикует политические новости.

В сообщении говорилось, что у Лукашенко третья степень диабета и “был ишемический инсульт в бассейне средней мозговой артерии“.



Президент якобы страдает от сахарного диабета и в целом испытывает большие проблемы со здоровьем. В частности с давлением и ногами. В последнее время белорусский лидер, как сообщали авторы канала, “много спит, безмерно ест и работает 4-5 часов в день“.

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Слухи же начали распространяться после того, как Лукашенко 26 июля не прибыл с рабочим визитом в Гомель. Издание Деловая столица о ссылкой на несколько источников в журналистских кругах Беларуси сообщало, что причиной был инсульт.

По словам источников, глава Беларуси после 26 июля должен был посетить Гомель, однако этого не произошло. Никаких пояснений чиновники, ожидающие главу белорусского государства, не получили. При этом в Гомель прибыла охрана Лукашенко и журналистский пул президента, включая телевидение.

Напомним, 23 июня Лукашенко в ходе своего визита в один из регионов высказал убеждение, что если будет провал в экономике страны, то “надо будет идти в состав какого-то государства“ либо со стороны одного из “соседей“ может быть начата агрессия.