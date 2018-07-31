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В Москве на КАМАЗ рухнул пешеходный мост

Комментариев: 7
На Ярославском шоссе самосвал с поднятым кузовом врезался в опорную балку пешеходного моста и обрушил его.
В Москве на КАМАЗ рухнул пешеходный мост
© гибдд.рф
Фото 1/6
  • По предварительной информации, пострадавших нет
  • На участке шоссе огромные пробки
  • На участке шоссе огромные пробки
  • На участке шоссе огромные пробки
  • На участке шоссе огромные пробки
  • На участке шоссе огромные пробки
В Москве на КАМАЗ рухнул пешеходный мост
По предварительной информации, пострадавших нет
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На Ярославском шоссе в Москве сегодня рухнул пешеходный мост. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

На кадрах видно, что под ним находится кабина КАМАЗа.

По информации российского РБК, на Ярославском шоссе грузовой автомобиль Volvo снес надземный пешеходный переход. Конструкция из металла и стекла рухнула после того, как самосвал снес опорную балку моста.

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“В 10:15 на 31-м км Ярославского шоссе трассы М-8 Холмогоры водитель, управляя грузовым транспортным средством Volvo, совершил наезд на опорную балку надземного пешеходного моста. В результате чего произошло его обрушение“, - отмечается в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет.

“По нашим данным пострадавших нет“, - отметили в пресс-службе Минздрава Московской области.  Временно заблокировано движение в обе стороны. 

Ранее, 12 июля, в Днепропетровской области возле села Новая Русь рухнул мост под нагруженным грузовиком-зерновозом. Отмечается, что мост был а аварийном состоянии. Водитель не пострадал.

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Теги: Россия, Москва, пешеходный мост, КАМАЗ, ДТП
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Комментариев (7)
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Игорь!    31.07.2018, 13:19
Оценка:  -1
Игорь!
У маскалей в том году, мост под кразом рухнул, писали тоже был комаз.
apollon    31.07.2018, 13:18
Оценка:  -1
apollon
Хорошее начало! Крымский на подходе!
Шкиряк_и_Зорян    31.07.2018, 12:32
Оценка:  +5
Шкиряк_и_Зорян
В заголовке про КАМАЗ, на фото "Вольво", в статье сначала про КАМАЗ, а потом про "Вольво".
Это какой-то сумрак разума! )))
Коцман__Бобза    31.07.2018, 12:50
Оценка:  +4
Коцман__Бобза
Как все запущено.
ALFER+    31.07.2018, 12:23
Оценка:  -3
ALFER+
За рулём был заробитчанин. Зачем кузов опускать?
bratborat    31.07.2018, 12:18
Оценка:  +3
bratborat
эх, не тот мост.
Подождем .
Шкиряк_и_Зорян    31.07.2018, 12:31
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Ждун?
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