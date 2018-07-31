В Москве на КАМАЗ рухнул пешеходный мост
На Ярославском шоссе в Москве сегодня рухнул пешеходный мост. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
На кадрах видно, что под ним находится кабина КАМАЗа.
По информации российского РБК, на Ярославском шоссе грузовой автомобиль Volvo снес надземный пешеходный переход. Конструкция из металла и стекла рухнула после того, как самосвал снес опорную балку моста.
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“В 10:15 на 31-м км Ярославского шоссе трассы М-8 Холмогоры водитель, управляя грузовым транспортным средством Volvo, совершил наезд на опорную балку надземного пешеходного моста. В результате чего произошло его обрушение“, - отмечается в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших нет.
“По нашим данным пострадавших нет“, - отметили в пресс-службе Минздрава Московской области. Временно заблокировано движение в обе стороны.
Ранее, 12 июля, в Днепропетровской области возле села Новая Русь рухнул мост под нагруженным грузовиком-зерновозом. Отмечается, что мост был а аварийном состоянии. Водитель не пострадал.
Это какой-то сумрак разума! )))
Подождем .