Мэр французского города официально запретил комаров

По-другому справиться с насекомыми городская власть не смогла.

Мэр пытался донести жителям, что не имеет власти над комарами franceinter.fr

Мэр французского города Бриоле, департамент Мен и Луара, Андрэ Маршан выдал указ о запрете комаров. Об этом сообщает LIGA со ссылкой на France Inter.

Местные жители стали жаловаться на засилье насекомых после наводнения в начале июля. Советник предложил мэру отреагировать на это оригинальным образом.

Читай также: В Кременчуге из глаза женщины достали 12-сантиметрового глиста

“Таким комическим способом я пытался донести до горожан мысль, что в действительности я ничего не могу с этим поделать“, - объяснил мэр. “Большинству это показалось смешным“, - добавил Мапшан.

После указа комаров стало меньше, однако, по его словам, это никак не связано с запретом. Жизненный цикл комаров сыграл на руку мэру - женские особи, которые кусают, живут до трех недель, а мужские - до десяти дней. Кроме того, ловушки для комаров были установлены возле ратуши, начальных школ и детского сада.

Указ все же "сработал" franceinter.fr

Издание также пишет, что для борьбы с комарами владелец местного ресторана придумал свое устройство с небольшим камином. Устройство сочетает емкость с двуокисью углерода, которая имитирует дыхание человека, и маленькую коробку с феромонами, привлекающими самок комаров. После попадания в него комар всасывается в дымоход, задерживается в маленькой сумке и лиофилизируется (способ мягкой сушки веществ).

Для борьбы с комарами даже придумали устройство franceinter.fr

Жизненный цикл комаров сыграл на руку мэру franceinter.fr

Город Бриоле расположен недалеко от Анже, граничит с Луар и Сарт. 59% его территории находится в зоне наводнения. В июне 3000 га были затоплены.

Комары в городе появились из-за затопления franceinter.fr

Ранее сообщалось, что в Китае экспонатом выставки Западно-китайского музея насекомых станет самый большой комар в мире.