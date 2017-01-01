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Мэр французского города официально запретил комаров

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По-другому справиться с насекомыми городская власть не смогла.
Мэр пытался донести жителям, что не имеет власти над комарами
Мэр пытался донести жителям, что не имеет власти над комарами
franceinter.fr

Мэр французского города Бриоле, департамент Мен и Луара, Андрэ Маршан выдал указ о запрете комаров. Об этом сообщает LIGA со ссылкой на France Inter.

Местные жители стали жаловаться на засилье насекомых после наводнения в начале июля. Советник предложил мэру отреагировать на это оригинальным образом.

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“Таким комическим способом я пытался донести до горожан мысль, что в действительности я ничего не могу с этим поделать“, - объяснил мэр. “Большинству это показалось смешным“, - добавил Мапшан.

После указа комаров стало меньше, однако, по его словам, это никак не связано с запретом. Жизненный цикл комаров сыграл на руку мэру - женские особи, которые кусают, живут до трех недель, а мужские - до десяти дней. Кроме того, ловушки для комаров были установлены возле ратуши, начальных школ и детского сада.

Указ все же
Указ все же "сработал"
franceinter.fr

Издание также пишет, что для борьбы с комарами владелец местного ресторана придумал свое устройство с небольшим камином. Устройство сочетает емкость с двуокисью углерода, которая имитирует дыхание человека, и маленькую коробку с феромонами, привлекающими самок комаров. После попадания в него комар всасывается в дымоход, задерживается в маленькой сумке и лиофилизируется (способ мягкой сушки веществ).

Для борьбы с комарами даже придумали устройство
Для борьбы с комарами даже придумали устройство
franceinter.fr
Жизненный цикл комаров сыграл на руку мэру
Жизненный цикл комаров сыграл на руку мэру
franceinter.fr

Город Бриоле расположен недалеко от Анже, граничит с Луар и Сарт. 59% его территории находится в зоне наводнения. В июне 3000 га были затоплены.

Комары в городе появились из-за затопления
Комары в городе появились из-за затопления
franceinter.fr

Ранее сообщалось, что в Китае экспонатом выставки Западно-китайского музея насекомых станет самый большой комар в мире.

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Теги: Франция, Бриоль, комары, паводок, затопление, указ, мэр
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