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В Бельгии мужчина подорвал себя на футбольном поле

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Подорвавшему себя мужчине, по предварительным данным, было 50-60 лет. Вероятно, он бывший военнослужащий.
В полиции Вервье сообщили, что речь идет о суициде
В полиции Вервье сообщили, что речь идет о суициде

В городе Вервье (Бельгия) мужчина в поясе со взрывчаткой подорвал себя на футбольном поле. Об этом во вторник, 31 июля, сообщает RTBF.

По предварительным данным, подорвавшему себя мужчине было 50-60 лет. Вероятно, речь идет о бывшем военнослужащем. В результате взрыва он погиб.

Других жертв и пострадавших нет.

Следователи считают, что речь идет о суициде, а не о попытке теракта. В момент взрыва рядом с мужчиной никого не было.

 

 

Ранее в Сумской области 35-летний мужчина подорвал себя гранатой на глазах бывшей жены.

Также сообщалось, что в американском Нью-Йорке произошел взрыв на автовокзале в Манхэттене.

 

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Теги: теракт, Бельгия, фото, взрыв, суицид
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Источник: korrespondent.net

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