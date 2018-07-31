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Итальянское судно впервые вернуло спасенных беженцев обратно в Ливию

Комментариев: 3
Буксир Asso 28 в рамках спасательной операции поднял на борт 108 беженцев и доставил их в порт.
Буксир Asso 28 отправился в беженцами в Триполи
Буксир Asso 28 отправился в беженцами в Триполи

Итальянское судно впервые в истории спасательных работ в Средиземном море вернуло подобранных из воды беженцев обратно в Ливию. При этом не проводилась проверка их права на получение убежища в странах Европы.

Об этом во вторник, 31 июля, сообщает газета La Repubblica.

По данным издания, речь идет о буксире Asso 28, который обслуживает нефтяную платформу в Средиземном море. Судно в рамках спасательной операции под эгидой береговой охраны Ливии подняло на борт 108 беженцев, находившихся на резиновой лодке, и доставило их обратно в порт Триполи.

Агентство по оказанию помощи беженцам при ООН  уже заявило о необходимости всячески проверить обстоятельства этого инцидента. В ООН напомнили, что спасенные на море беженцы должны доставляться в безопасную гавань.

"Ливия не является безопасной страной, и подобные действия могут считаться нарушением международных законов", – говорится в заявлении ООН и отмечается, что в существующих на территории Ливии лагерях для беженцев регулярно происходят случаи массовых нарушений прав человека.

Ранее в Италии обвинили волонтеров в пособничестве нелегальной миграции. Под подозрение попали активисты из организаций Врачи без границ, Save the Children и Jugend rettet. Прокуратура города Трапани на острове Сицилия начала расследование в отношении более чем 20 волонтеров.

В начале июля стало известно, что Италия закрыла порты для кораблей с мигрантами. Запрет касается не только доступа в порты, но и предоставления топлива судам с мигрантами.

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Теги: Италия, ООН, нелегалы, беженцы, Ливия, нелегальная миграция, Триполи, нелегальные мигранты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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ЗовПрироды    31.07.2018, 17:59
Оценка:  +1
ЗовПрироды
Прекрасный метод, и ведь реально работает .
RexN2014    31.07.2018, 17:14
Оценка:  -2
RexN2014
Европейская внешняя политика такая же негативная как и рф и сша ..Убили Каддафи и во что превратили жизнь народа Ливии ? И все ради нефти а люди так мусор который к берегу иногда прибивает.
Asmo    31.07.2018, 17:52
Оценка:  +2
Asmo
А Асада не убили и вот уже сколько лет война, лучше что бы так и в Ливии было?
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