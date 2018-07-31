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РФ согласилась допустить польских экспертов к обломкам самолета Качиньского

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В России согласны на то, чтобы польские эксперты исследовали обломки президентского самолета, однако утверждается, что реконструкция может повредить артефакты.
Обломки самолета с 2010 года находятся на территории аэродрома в Смоленске
Обломки самолета с 2010 года находятся на территории аэродрома в Смоленске
АР

Польша получила согласие Следственного комитета России на приезд польских прокуроров и экспертов для обследования остатков президентского польского самолета Ту-154М, который разбился под Смоленском в 2010 году, сообщает Wpolityce.

Отмечается, что соответствующее письмо получило польского министерство иностранных дел.

"Польская сторона получила информацию о возможности прибытия представителей польских компетентных органов в Российскую Федерацию, а также предлагает договориться о дате их прибытия с целью принять участие в рассмотрении дополнительных блоков, узлов и элементов конструкции Ту-154М", - говорится в сообщении.

МИД РФ в письме уподчеркивает, что реконструкция из обломков самолета, собранных на месте происшествия, невозможна без ущерба, изменения вида и особых примет.

Обломки самолета Ту-154M с 2010 года находятся на территории аэродрома в Смоленске. Москва утверждает, что не может передать их Польше до тех пор, пока не закончит собственное следствие.

Напомним, ранее Россия отказывала Польше в реконструкции самолета.

Как сообщалось, польская подкомиссия Министерства обороны по расследованию авиакатастрофы самолета Ту-154М обнаружила следы взрывчатых веществ. Остатки взрывчатых веществ были минимум на 107 элементах самолета, прежде всего на металлических частях кресел.

Самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту разбился 10 апреля 2010 года недалеко от аэродрома Северный под Смоленском. Всего в катастрофе погибли 96 человек. Польская делегация направлялась на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского преступления.

 

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Теги: Россия, авиакатастрофа, Польша, самолет, расследование
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Владимир2911    31.07.2018, 17:58
Оценка:  +1
Владимир2911
Думают что уже надёжно затёрли все следы? Лоханутся козлорылые точно так же как лоханулись с идентификационным номером ракеты от Бука, который голландцы нашли на месте падения самолёта и втихаря вывезли - как обломок самолёта.
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