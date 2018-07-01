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В Нью-Йорке в жилом доме обнаружили тела четырех человек

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Четыре человека, в том числе ребенок, обнаружены застреленными в нью-йоркском округе Куинс.
Полицейским удалось идентифицировать одну из жертв
Полицейским удалось идентифицировать одну из жертв

В Нью-Йорке обнаружили тела четырех человек, которые были застрелены. Об этом во вторник, 31 июля, сообщается на сайте местной полиции.

Об инциденте стало известно вечером 30 июля.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли в один из жилых домов округа Куинс и нашли тела четырех человек с огнестрельными ранениями.

По словам руководителя уголовного отдела полиции Дермота Шей, погибшими являются две женщины, мужчина и ребенок в возрасте около пяти лет. Согласно предварительной информации, полицейским удалось идентифицировать одну из жертв.

Ранее в США неизвестный мужчина застрелил четырех человек в графстве Джонсон в штате Кентукки, а потом покончил с собой.

Также сообщалось, что в городе Таллесси мужчина застрелил двоих женщин и покончил с собой на месте преступления.

 

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Теги: США, Нью-Йорк, ребенок, женщины, тело, полиция, мужчина, убийство, труп, трупы
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Источник: korrespondent.net

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