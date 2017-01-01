МИД России заявил о гибели трех журналистов в Африке

Посольство РФ в Центральноафриканской Республике не знало о пребывании российских журналистов на территории этой страны.

В Центральноафриканской Республике погибли три человека, которые имели при себе журналистские документы. Об этом говорится в сообщении МИД РФ во вторник, 31 июля.

"По информации, поступающей из Центральноафриканской Республики, 30 июля неподалеку от города Сибю (300 км к северу от столицы ЦАР – город Банги) погибли три человека, которые имели при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля", – говорится в сообщении.

По информации российского МИД, тела погибших уже доставлены в Банги.

"Посольство России в ЦАР, к сожалению, не было проинформировано о пребывании на территории страны российских журналистов. Сотрудники нашей дипмиссии находятся сейчас в тесном контакте с местными правоохранительными органами и правительственными структурами на предмет выяснения всех обстоятельств гибели российских граждан и проведения мероприятий по отправке тел на родину", – говорится в сообщении.

В МИД РФ также выразили соболезнования родным и близким погибших. Ведомство готово предоставить их семьям необходимую поддержку.

По данному факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве (ст.105 УК РФ).

Ранее в апреле нынешнего года в Восточной Гуте (Сирия)неизвестные из стрелкового оружия обстреляли автобус с российскими журналистами. Тогда корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлев, оператор телеканала Россия 1 Михаил Виткин и оператор телеканала Звезда Владислав Додонов "получили легкие ранения ног".

Напомним, за первые шесть месяцев 2018 года в мире погибли 66 журналистов. Это на треть больше, чем за тот же период прошлого года.

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