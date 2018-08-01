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Трамп рассказал о судьбе "фейковых СМИ"

Комментариев: 4
По мнению Трампа, "фейковые СМИ" исчезнут через семь лет, после того как он перестанет занимать пост президента Соединенных Штатов.
Трамп предположил, когда "фейковые СМИ" исчезнут
Трамп предположил, когда "фейковые СМИ" исчезнут
 
Американский президент Дональд Трамп в Twitter заявил, что СМИ, которые занимаются распространением фейковых новостей, исчезнут через семь лет.
 
По его словам, "фейковые СМИ" исчезнуть через семь лет, после того как он перестанет занимать пост президента США.
 
Трамп отметил, что крах данных СМИ будет связан с падением рейтингов.
 
Президент США подчеркнул, что "фейковые СМИ" наносят ущерб репутации невиновных людей".
 
 
Напомним, ранее Трамп назвал фейковые новости главным врагом США. Кроме того, он возмутился тем, как мало внимания уделили американские СМИ его переговорам с КНДР.

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Теги: США, СМИ, Трамп, фейк
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Ghosт    01.08.2018, 00:04
Оценка:  0
Ghosт
Наносят ущерб репутации невиновных людей ? Ну это в кремлевском стиле, ставить людей в положение мнимой виновности, это кгбэшные трюки, по этому у меня нет сомнений, что все нити ложных обвинений ведут в кремль и ложатся на грязный путинский стол.
Ghosт    01.08.2018, 00:07
Оценка:  0
Ghosт
Путин поставил под ответственность многие нации, населяющие РФ перед ответственностью вины за те решения, которые они не принимали. Более того, он их сделал зависимыми от кремля и вина стала объединяющим фактором для всех наций внутри РФ. Так что нет сомнений, на счет грязных безумных провокаций.
Ghosт    01.08.2018, 00:10
Оценка:  0
Ghosт
Так или иначе путин ошибся, это не сработало и не могло сработать. Он просто обозлил на себя весь мир и теперь очевидно для РФ будет расплата в виде фрагментации на независимые республики. Именно этого хотят оскорбленные путинскими действиями нации и это хорошо для безопасности в будущем.
Ghosт    01.08.2018, 00:17
Оценка:  0
Ghosт
Такие ошибки не проходят бесследно, это непростительные ошибки. Вердикт будет тяжелейшим. РФ нужно готовиться к последствиям и я молю Господа Бога нашего, что бы не пострадали невинные люди, которые не прекращают страдать со времен московской экспансии.
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