Трамп рассказал о судьбе "фейковых СМИ"

По мнению Трампа, "фейковые СМИ" исчезнут через семь лет, после того как он перестанет занимать пост президента Соединенных Штатов.

Американский президент Дональд Трамп в Twitter заявил, что СМИ, которые занимаются распространением фейковых новостей, исчезнут через семь лет.

По его словам, "фейковые СМИ" исчезнуть через семь лет, после того как он перестанет занимать пост президента США.

Трамп отметил, что крах данных СМИ будет связан с падением рейтингов.

Президент США подчеркнул, что "фейковые СМИ" наносят ущерб репутации невиновных людей".

The Fake News Media is going CRAZY! They are totally unhinged and in many ways, after witnessing first hand the damage they do to so many innocent and decent people, I enjoy watching. In 7 years, when I am no longer in office, their ratings will dry up and they will be gone! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 июля 2018 г.

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