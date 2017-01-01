В Японии произошло сильное землетрясение

Эпицентр землетрясения магнитудой 5,4 находился в 28 километрах к северо-востоку от населенного пункта Иваки. Жертв и пострадавших нет.



Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на северо-востоке японского острова Хонсю, сообщается на сайте Геологической службы США.

Эпицентр землетрясения находился на глубине более 20 километров в 28 километрах к северо-востоку от населенного пункта Иваки

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, 29 июля в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла, в результате которого погибли 14 человек.

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