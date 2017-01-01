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В Швеции похитили корону Карла IX

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Неизвестные вынесли королевские регалии из собора города Стренгнес. Пропали корона и держава Карла IX, а также венец его супруги Кристины.
В Швеции из собора украли королевские регалии
В Швеции из собора украли королевские регалии
 
В Швеции неизвестные украли из собора в Стренгнесе королевские регалии XVII века, включая корону короля Карла IX, сообщает Expressen.
 
По данным издания, два человека украли корону и державу короля Карла IX и венец его жены Кристины. Они погрузили украденное на лодку, после чего скрылись.
 
"Это часть национального культурного достояния, это кража у всего шведского общества", – заявил настоятель собора Кристофер Лундгрен.
 
Полиция ищет похитителей, в том числе с вертолета.

Умер самый долгоправящий монарх в мире
 

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Теги: Швеция, кража, король, Корона
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Источник: korrespondent.net

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