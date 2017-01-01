В Швеции похитили корону Карла IX

Неизвестные вынесли королевские регалии из собора города Стренгнес. Пропали корона и держава Карла IX, а также венец его супруги Кристины.

В Швеции из собора украли королевские регалии

В Швеции неизвестные украли из собора в Стренгнесе королевские регалии XVII века, включая корону короля Карла IX, сообщает Expressen

По данным издания, два человека украли корону и державу короля Карла IX и венец его жены Кристины. Они погрузили украденное на лодку, после чего скрылись.

"Это часть национального культурного достояния, это кража у всего шведского общества", – заявил настоятель собора Кристофер Лундгрен.





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