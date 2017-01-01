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Два туристических поезда столкнулись в Перу

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23 пострадавших доставлены в ближайшие медицинские учреждения. Пять человек получили серьезные травмы и находятся в тяжелом состоянии.
Более 20 человек пострадали в столкновении с туристами в Перу
Более 20 человек пострадали в столкновении с туристами в Перу
larepublica.pe


В результате столкновения двух туристических поездов в районе Мачу-Пикчу пострадали 23 человека, сообщает Republica.

Инцидент произошел из-за перекрытия железнодорожных путей туристами, не сумевшими приобрести билеты на поезд. В результате один состав не смог отправиться от станции, и в него врезался следующий.

При столкновении ранения получили 23 человека, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее в Киевской области поезд сбил на переезде автомобиль, в результате погибли два человека. 

В Черновицкой области в результате столкновения пассажирского микроавтобуса с поездом погибли два человека, еще семь пострадали. 

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Теги: Поезд, столкновение, туристы, Перу, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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