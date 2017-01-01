Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Осужденный за убийство Немцова объявил голодовку

Комментариев: 0
Один из осужденных по делу об убийстве Бориса Немцова Заур Дадаев объявил голодовку в колонии после того, как его поместили в ШИЗО.
Заур Дадаев объявил голодовку
Заур Дадаев объявил голодовку
Євген Фельдман/Нова газета

Осужденный за убийство российского оппозиционного политика Бориса Немцова Заур Дадаев объявил голодовку в колонии. Об этом сообщила на своей странице в Facebook его адвокат Роза Магомедова. 
 
Дадаев, получивший 20 лет, отбывает срок в Иркутске в колонии №3 для бывших сотрудников правоохранительных органов, так как служил во внутренних войсках МВД РФ.
 
По словам адвоката, причиной голодовки стало помещение ее подзащитного в штрафной изолятор.
 
"По необоснованному помещению в ШИЗО голодают три человека Аслаханов Анвар Абуевич, Засетов Эдуард Майрамович, Купцов Александр, Дадаев Заур", – написала Магомедова.
 
Напомним, Бориса Немцова застрелили в Москве 27 февраля 2015 года. В 2017 году суд признал виновными в его убийстве Заура Дадаева, которого следствие считает непосредственным исполнителем, а также Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Им назначили от 11 до 20 лет колонии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, голодовка, Немцов, убийство Бориса Немцова
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь