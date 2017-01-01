В Греции опознали 76 жертв лесных пожаров

Личности 76 погибших в результате лесных пожаров установлены, остальные тела пока не опознаны. Восемь человек числятся пропавшими без вести.



Власти Греции идентифицировали 76 человек, ставших жертвами лесных пожаров, сообщает Associated Press.

Официальное число пропавших без вести составляет восемь человек. Число погибших по-прежнему составляет 91 человек.

Спасательные суда и дайверы обследуют прибрежную зону в поисках тел. Застигнутые пожарами люди порой пытались спастись в море, и некоторые из них утонули.

Напомним, лесной пожар вспыхнул 23 июля в 40 км к северо-востоку от Афин. Распространение огня произошло очень быстро из-за сильных порывов ветра. Основная версия причин возгорания – небывалая жара. Власти также рассматривает версию поджога.

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