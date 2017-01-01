Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Греции опознали 76 жертв лесных пожаров

Комментариев: 0
Личности 76 погибших в результате лесных пожаров установлены, остальные тела пока не опознаны. Восемь человек числятся пропавшими без вести.
Лесные пожары в Греции унесли жизни 91 человека
Лесные пожары в Греции унесли жизни 91 человека


Власти Греции идентифицировали 76 человек, ставших жертвами лесных пожаров, сообщает Associated Press.

Официальное число пропавших без вести составляет восемь человек. Число погибших по-прежнему составляет 91 человек.

Спасательные суда и дайверы обследуют прибрежную зону в поисках тел. Застигнутые пожарами люди порой пытались спастись в море, и некоторые из них утонули.

Напомним, лесной пожар вспыхнул 23 июля в 40 км к северо-востоку от Афин. Распространение огня произошло очень быстро из-за сильных порывов ветра. Основная версия причин возгорания – небывалая жара. Власти также рассматривает версию поджога.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Греция, пожар, жертвы, лесной пожар
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь