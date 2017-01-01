Пенс призвал создать в США ведомство по кибербезопасности

Соединенным Штатам Америки требуется специальное централизованное ведомство по кибербезопасности, считает вице-президент страны Майк Пенс.



США должны создать специальное ведомство по кибербезопасности, заявил вице-президент страны Майк Пенс.

Выступая на форуме по кибербезопасности в Нью-Йорке, Пенс подчеркнул, что за последний год руководством США были предприняты беспрецедентные меры по укреплению цифровой инфраструктуры и обороны.

"Америка зависит от цифрового мира все больше с каждым днем. Американская цифровая инфраструктура постоянно подвергается кибератакам", – заявил он.

Пенс отметил, что в 2018 году администрация президента Дональда Трампа запросила у Конгресса рекордные 15 млрд долларов на кибербезопасность.

"Но этот чрезвычайно важный вопрос требует большего, чем просто финансирования. Америка также нуждается в централизованном хабе по кибербезопасности", – заявил вице-президент США.

По словам Пенса, это должно быть создано ведомство, которое соединит "ресурсы национального правительства для уделения внимания кибербезопасности".



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet