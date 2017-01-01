Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Иран в ближайшее время захочет начать переговоры с США – Трамп

Комментариев: 0
Власти Ирана вскоре захотят начать переговоры с США, уверен американский лидер. При этом, по словам Трампа, его устроит и вариант, при котором Иран откажется от контактов.
Трамп уверен, что Иран в ближайшее время захочет начать переговоры с США
Трамп уверен, что Иран в ближайшее время захочет начать переговоры с США

Президент США Дональд Трамп считает, что Тегеран в обозримом будущем захочет приступить к переговорам с Вашингтоном.
 
"Я надеюсь, что с Ираном все получится хорошо, у них сейчас много сложностей. И у меня есть ощущение, что они очень скоро будут с нами говорить. Может, и нет, но и это тоже будет нормально", – сказал он во время выступления перед сторонниками во Флориде во вторник, 31 июля.
 
Напомним, ранее Трамп заявил о готовности провести встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани без предварительных условий. 
 
В Иране подчеркнули, что переговоры с США возможны при условии возвращения Вашингтона к ядерной сделке.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Иран, переговоры, Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь