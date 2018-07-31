Кубинцы получили возможность ознакомиться с проектом новой конституции. На острове поступили в продажу 32-страничные проекты нового главного закона страны.



С 31 июля жители Кубы могут купить проект новой конституции страны, сообщает Correos de Cuba.

32-страничные проекты конституции поступили в продажу по цене в один кубинский песо (примерно 26 гривен).

В течение недели власти Кубы планируют напечатать примерно 600 тысяч экземпляров проекта новой конституции.

Кубинские власти в срок от 13 августа до 15 ноября вынесут новую конституцию на всенародный референдум.

Напомним, 22 июля парламент Кубы одобрил конституционную реформу, предполагающую изменение основного закона страны.

Новая конституция Кубы вводит пост президента, ограничивает срок его пребывания на посту для главы государства десятью годами, а также признает право частной собственности.

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