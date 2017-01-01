Крушение самолета в Мексике: названо число госпитализированных

Установлено местонахождение всех 103 человек, находившихся на борту. Из них 98 человек находятся в разных больницах.

В результате крушения самолета Aeromexico в мексиканском штате Дуранго госпитализированы 98 человек. Об этом в среду, 1 августа, сообщил министр связи и транспорта Мексики Херардо Руис Эспарса в своем Twitter.

"Об инциденте с самолетом Aeromexico в городе Дуранго: из 103 человек, находившихся на борту, установлено местонахождение 101, из которых 90 человек находятся в разных больницах. Аэропорт уже возобновил работу", - написал он в микроблоге.

Позже министр сообщил, что все 103 человека были найдены, а общее число госпитализированных составляет 98 человек.

"О смертях не сообщалось", - подчеркнул Эспарса.

Accidente de una aereonave de la l'inea Aerom'exico al realizar el despegue en el Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria, ubicado en la ciudad de Durango. Servicios de emergencia auxilian a lesionados. pic.twitter.com/LT479ZAbU0 — Emergercias C'ondor (@Rescate_Condor) 31 липня 2018 р.

Ранее в авиакомпании Aeromexico и в Министерстве транспорта сообщали, что в самолете находился 101 человек, 97 пассажиров и четыре члена экипажа.

Напомним, самолет авиакомпании Aeromexico рухнул сразу после взлета из аэропорта Дуранго одноименного штата. Он направлялся в Мехико. По словам местных властей, во время взлета шел сильный дождь. Пилоты хотели вернуться в воздушную гавань, но потеряли контроль над бортом. Спасатели отметили, что самолет совершал жесткую посадку.

Ранее сообщалось, что в ЮАР разбился пассажирский самолет. В результате катастрофы пострадали около 20 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet