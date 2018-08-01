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Убитые в Африке российские журналисты снимали фильм про ЧВК Вагнера - СМИ

Комментариев: 1
В ЦАР были убиты журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев.
Погибшие, вероятно, направлялись в город Сибю
Погибшие, вероятно, направлялись в город Сибю
скриншот из видео

Погибшие в Центральноафриканской Республике российские журналисты снимали в Африке документальный фильм о работе ЧВК Вагнера.

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на источники в Центре управления расследованиями.

По данным издания, убитыми в ЦАР оказались журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. По словам одного из собеседников, гибель съемочной группы подтвердили в миссии ООН в ЦАР, а также местные госслужащие.

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Гибель Джемаля подтвердил журналист Максим Шевченко, сообщает Telegram-канал Directorate 4. 

По предварительным данным, журналисты снимали документальный фильм о деятельности российской частной военной компании Вагнер в ЦАР.

Напомним, 31 июля в МИД РФ сообщили, что в Центральноафриканской Республике погибли три человека, которые имели при себе журналистские документы.

Трое граждан России были убиты на севере от столицы. Они, вероятно, направлялись в город Сибю, где базируется батальон ЦАР, вооруженный Москвой. В городе также работают военные советники из РФ, которые проводят тренировки. Российские журналисты попали в засаду на дороге, которую организовали неизвестные нападавшие за 20 километров от Сибю. Тела жертв доставили в морг базы Международной миротворческой миссии ООН в ЦАР.

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Теги: Африка, ЦАР, российские журналисты, убийство, ЧВК Вагнера
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Комментариев (1)
krolikoff_net    01.08.2018, 09:18
Оценка:  0
krolikoff_net
русские своих убивают . В очередной раз доказанно этой африканской историей .
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