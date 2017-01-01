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В США суд запретил публикацию чертежей оружия для 3D-принтеров

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В государственных колледжах и общественных местах есть 3D-принтеры, и существует вероятность потенциального непоправимого вреда, подчеркнул он.
Пистолет, напечатанный на 3D-принтере
Пистолет, напечатанный на 3D-принтере
newyorkbigevent.com

Суд в США заблокировал запланированную в среду, 1 августа, публикацию в сети чертежей оружия для 3D-принтеров. Об этом сообщает Reuters.

Окружной судья в Сиэтле Роберт Ласник посчитал, что публикация чертежей может нанести непоправимый вред гражданам США.

Публикация этих чертежей теперь незаконна согласно федеральному закону, подчеркнул Ласник.

«В государственных колледжах и общественных местах есть 3D-принтеры, и существует вероятность потенциального непоправимого вреда», - подчеркнул он.

1 августа организация Defence Distributed планировала опубликовать в сети чертежи для изготовления оружия с помощью 3D-принтеров. Однако, как отметил адвокат Defense Distributed Джош Блэкман, компания начала публикацию чертежей еще в пятницу.

Файлы включали в себя чертежи пластиковой версии полуавтоматического оружия AR-15, которую можно распечатать на 3D-принтере. Традиционная версия данного типа оружия неоднократно использовалась в массовых стрельбах в США.

Основатель Defense Distributed Коди Уилсон в свою очередь считает, что доступ к онлайн-чертежам гарантируется в соответствии с правами первой и второй поправок Конституции США, гарантирующих свободу слова и права на оружие.

Судья отметил, что вопросы, касающиеся первой поправки, должны быть внимательно рассмотрены и назначил следующее слушание по этому делу на 10 августа.

Напомним, накануне девять штатов подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа, а также организации Defence Distributed с требованием запретить распространение в сети чертежей оружия для 3D-печати.

Перед этим сообщалось, что напечатанная на 3D-принтере ракета вышла в космос.

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Теги: США, суд, оружие, 3D, запрет, публикации, печать, 3D-принтер
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Источник: korrespondent.net

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