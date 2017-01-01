В Грузии стартуют военные учения НАТО с участием Украины

Участие в учениях примут около трех тысяч военнослужащих из 13 стран.

Сегодня в Грузии стартуют многонациональные военные учения стран НАТО и партнеров альянса Noble Partner 2018.

Об этом сообщает Министерство обороны Грузии, передает Deutsche Welle.

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В частности, в учениях Noble Partner 2018, которые продлятся до 15 августа, примут участие военные Грузии, США, Великобритании, Германии, Эстонии, Франции, Литвы, Польши, Норвегии, Турции, Украины, Азербайджана и Армении. Ранее США перебросили на обучение в Грузию из Европы военную технику, включая бронетранспортеры Страйкер, боевые машины пехоты Брэдли и пять танков Абрамс (M1A2). Технику доставили морским путем из порта Констанца в Румынии в грузинский порт Поти.

Также в учениях будут задействованы американские боевые вертолеты AH-64 Apache ( Апач) и UH-60 Black Hawk (Черный ястреб). Всего в учениях примут участие 1170 американских военнослужащих, включая личный состав II кавалерийского полка сухопутных войск США в Европе, который прибыл в Грузию воздушным путем.

Отмечается, что в учениях также примут участие около 1300 военнослужащих вооруженных сил Грузии и 500 военнослужащих других стран. Всего в учениях планируется задействовать около 140 единиц военной техники. Грузия примет многонациональные учения Noble Partner в четвертый раз.

"Это еще раз подтверждает растущую поддержку Грузии со стороны США и других стран НАТО и партнеров альянса", - заявил глава Минобороны Грузии Леван Изория.

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