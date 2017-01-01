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Жертвами нападения боевиков в Афганистане стали 26 человек

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Среди погибших большое количество женщин и детей, а также полицейские. 31 человек был ранен.
Ответственность за нападение пока никто не взял
Ответственность за нападение пока никто не взял

В результате нападения на правительственное здание в городе Джелалабад на востоке Афганистана погибли 26 человек, еще 31 ранен. Об этом сообщает АР.

Отмечается, что среди погибших большое количество женщин и детей, а также полицейские.

Двое террористов было уничтожено сотрудниками службы безопасности Афганистана. Пока никто не взял на себя ответственность за теракты.

Напомним, накануне боевики напали на админздание, взяв в заложники, по некоторым данным, до 40 человек.

Ранее в Кабуле террорист-смертник взорвал бомбу у ворот Министерства сельского восстановления и развития (MRRD) - погибли по меньшей мере семь человек и 13 получили ранения.

 

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Теги: Афганистан, теракт, вооруженное нападение, Боевики, захват заложников
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Источник: korrespondent.net

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