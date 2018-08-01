Ассанж выезжает из посольства Эквадора - Bloomberg

У Ассанжа недавно ухудшилось состояние здоровья и в ближайшие недели он хочет прервать самоизоляцию.

Ассанж, возможно, не долго еще будет жить в посольстве Эквадора Getty Images

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вскоре покинет посольство Эквадора в Лондоне, где он скрывается с 2012 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два близких к делу источника.

У Ассанжа недавно ухудшилось состояние здоровья и в ближайшие недели он хочет прервать самоизоляцию. Какое будущее у него будет после этого - неизвестно. Гарантировать свободу ему никто не может.

Ассанжу может грозить арест в Лондоне, а в США против него хоть и не выдвигали обвинений, но риск все равно остается.

Ранее президент Эквадора Ленин Морено уже говорил, что Ассанж должен будет в конце концов покинуть посольство и об этом идут переговоры с Британией. При этом Морено хочет гарантий, что жизни Ассанжа ничего не будет угрожать.

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