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В России женщина умерла после пластической операции

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Женщине сделали операцию по коррекции груди в Хабаровске. После ухудшение самочувствия ее перевели в реанимацию, а через три дня она умерла.
Следователи изъяли медицинскую документацию в больнице
Следователи изъяли медицинскую документацию в больнице
Корреспондент.net

В российском Хабаровске женщина умерла после пластической операции. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным следствия, в июле женщине сделали операцию по коррекции груди в одном из медицинских учреждений города. После этого самочувствие женщины ухудшилось, и ее перевели в реанимацию. Через три дня пациентка умерла.

Уголовное дело возбуждено по статье причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

На данный момент следователи изъяли медицинскую документацию в больнице. Планируется дать комплексную оценку действиям врачей.

Напомним, в апреле в одной из московских клиник пациентка умерла во время пластической операции на груди.

Еще одна пациентка умерла в Москве 25 апреля после проведения пластической операции в Клиническом медицинском центре эстетической косметологии, стоматологии и гинекологии. После ухудшения состояния ее госпитализировали в городскую клиническую больницу, однако медики не смогли ее спасти.

Ранее в Москве умерла женщина, которой вместо физраствора ввели формалин.

Напомним, в США 31-летняя Латеша Бинум скончалась после процедуры по увеличению ягодиц.

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Теги: Россия, операция, смерть, женщины, грудь, женщина, пластическая хирургия, пластические операции, увеличение груди, пластика, пластика груди, подтяжка груди
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Niiike    01.08.2018, 12:43
Оценка:  0
Niiike
красота требует жертв
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