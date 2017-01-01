В Швеции из собора украли драгоценные регалии короля Карла IX

Украшенные золотом, драгоценными камнями и жемчугом короны похитили двое неизвестных мужчин.

В Швеции неизвестные украли из кафедрального собора города Стренгнеса короны короля Карла IX и его жены Кристины. Полиция начала поиски злоумышленников, сообщает ВВС.

В день кражи собор был открыт для посетителей. Очевидцы сообщили, что драгоценности XVII века, украшенные золотом, жемчугом и драгоценными камнями, похитили двое мужчин.

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Злоумышленники взломали специальные стеклянные витрины, в которых хранились короны, сбежали к озеру Маларен и скрылись на катере. Во время похищения никто не пострадал.

“Это часть национального культурного достояния, это кража у всего шведского общества“, - заявил настоятель собора Кристофер Лундгрен.

Правоохранители начали поиски злоумышленников. Подозреваемых в ограблении собора пока что нет.

Напомним, в июле полиция Дубая обнаружила редкий голубой алмаз, украденный из хранилища одной из компаний и отправленный в коробке с обувью на Шри-Ланку.

Ранее, в мае, сообщалось, что во Львове из музея украли 400 экспонатов на 63 млн грн.