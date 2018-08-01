Убитые в ЦАР российские журналисты были туристами - МИД РФ

По словам Захаровой, у погибших нашли просроченные редакционные удостоверения различных СМИ.

Сообщается, что в ЦАР турпоездки не проводят facebook.com/tvrain

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что погибшие в Центральноафриканской Республике (ЦАР) российские журналисты оформляли свою поездку в страну как туристическую.

По ее словам, точных данных о цели поездки журналистов у дипломатического ведомства нет, передает РБК.

“Наше посольство и центральный аппарат МИДа запросили посольство ЦАР в Москве относительно тех документов, на основе которых был оформлен въезд россиянам. Теперь мы знаем, что они оформляли въезд на территорию ЦАР как туристический“, - сообщила Захарова, подчеркнув, что россияне не подавали заявлений о журналистской деятельности.

Она утверждает, что в МИД нет понимания того, как журналисты оказались в ЦАР, и кто несет ответственность за пребывание там. Захарова также заявила, что при себе у погибших были найдены просроченные редакционные удостоверения различных СМИ.

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В то же время, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала журналистам, что организованных российских туристов в ЦАР не бывает.

“В ЦАР, на моей памяти, туры никогда не продавались. Африканский континент южнее Сахары на туристическом рынке представлен Кенией, ЮАР, Танзанией, в этом году появились Занзибар и Гамбия“, - сказала Ломидзе.

По ее словам, в других странах отсутствует необходимая инфраструктура, а кроме того, поездки туда могут быть опасными.

Главный редактор Центра управления расследованиями (ЦУР, занимается расследованиями случаев коррупции) Андрей Коняхин, в свою очередь, сообщил, что съемочная группа приехала в Центральноафриканскую Республику для съемок фильма о наемниках из ЧВК Вагнера. По его данным, в последний раз журналисты выходили на связь 29 июля.

Напомним, 31 июля в МИД РФ сообщили, что в ЦАР погибли три человека, которые имели при себе журналистские документы.

Позднее сообщалось, что погибшие российские журналисты снимали в Африке документальный фильм о работе ЧВК Вагнера.