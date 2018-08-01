Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Убитые в ЦАР российские журналисты были туристами - МИД РФ

Комментариев: 3
По словам Захаровой, у погибших нашли просроченные редакционные удостоверения различных СМИ.
Сообщается, что в ЦАР турпоездки не проводят
Сообщается, что в ЦАР турпоездки не проводят
facebook.com/tvrain

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что погибшие в Центральноафриканской Республике (ЦАР) российские журналисты оформляли свою поездку в страну как туристическую.

По ее словам, точных данных о цели поездки журналистов у дипломатического ведомства нет, передает РБК.

“Наше посольство и центральный аппарат МИДа запросили посольство ЦАР в Москве относительно тех документов, на основе которых был оформлен въезд россиянам. Теперь мы знаем, что они оформляли въезд на территорию ЦАР как туристический“, - сообщила Захарова, подчеркнув, что россияне не подавали заявлений о журналистской деятельности.

Она утверждает, что в МИД нет понимания того, как журналисты оказались в ЦАР, и кто несет ответственность за пребывание там. Захарова также заявила, что при себе у погибших были найдены просроченные редакционные удостоверения различных СМИ.

Читай также: В СБУ обнародовали перехваты разговоров Вагнера с Плотницким

В то же время, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала журналистам, что организованных российских туристов в ЦАР не бывает.

“В ЦАР, на моей памяти, туры никогда не продавались. Африканский континент южнее Сахары на туристическом рынке представлен Кенией, ЮАР, Танзанией, в этом году появились Занзибар и Гамбия“, - сказала Ломидзе.

По ее словам, в других странах отсутствует необходимая инфраструктура, а кроме того, поездки туда могут быть опасными.

Главный редактор Центра управления расследованиями (ЦУР, занимается расследованиями случаев коррупции) Андрей Коняхин, в свою очередь, сообщил, что съемочная группа приехала в Центральноафриканскую Республику для съемок фильма о наемниках из ЧВК Вагнера. По его данным, в последний раз журналисты выходили на связь 29 июля.

Напомним, 31 июля в МИД РФ сообщили, что в ЦАР погибли три человека, которые имели при себе журналистские документы. 

Позднее сообщалось, что погибшие российские журналисты снимали в Африке документальный фильм о работе ЧВК Вагнера.

Поделись:
Теги: ЦАР, Африка, российские журналисты, убиты, МИД РФ, Захарова
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Kostos    01.08.2018, 15:53
Оценка:  +3
Kostos
Сначала придумали ихтамнетов.... Теперь новая мулька - просроченные
WTF2wtf    01.08.2018, 15:30
Оценка:  +6
WTF2wtf
Журналисты делали свою работу - снимали репортаж о том, что реально делают наемники за счет российского бюджета за границей.
Похоже слишком много сняли реального, что их грохнули?
WTF2wtf    01.08.2018, 15:34
Оценка:  +7
WTF2wtf
Слишком много грязного белья российских чинуш и их бюджетных наемников могли выпустить в эфир эти журналисты?
ЧВК тупо за бюджетное бабло делают силой бабло этим же российским чинушам, для их оффшоров?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь