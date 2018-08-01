В Италии арестовали вербовщиков наемников на Донбасс

Расследование начали из-за появления нацистских надписей вблизи города Ла Специя - их наносили двое студентов.

Под подозрением находятся еще семь неонацистов

Шесть человек были арестованы в Италии по обвинению в вербовке наемников для участия в войне в Донбассе. Как сообщает издание Il Messagero, аресты проходили в Милане, Парме, провинции Авеллино.

По данным СМИ, относительно еще семи человек ведутся следственные действия. Следствие координирует дирекция по противодействию мафии и терроризма прокуратуры Генуи.

Правоохранители смогли выйти на структуру, которая вербовала наемников для самопровозглашенных ЛДНР благодаря следственным действиям в среде скинхедов в Лигурии, что на севере Италии.

Издание отмечает, что расследование начали из-за появления нацистских надписей вблизи города Ла Специя. Оказалось, что их наносили двое студентов, среди контактов которых была целая сеть наемников, в основном ультраправых взглядов и благосклонных к партии Лига.

Ранее в Сербии вынесли несколько судебных приговоров по наемникам, воевавшим на Донбассе.

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