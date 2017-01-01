В Москве из Булгаковского дома украли кота Бегемота

Жителей города просят помочь в поиске ценного сотрудника музея.

В Москве неизвестная женщина похитила штатного сотрудника музея-театра Булгаковский дом — кота Бегемота.

Об этом сообщает агентство Москва.

“Сегодня, 1 августа, с ул. Большая Садовая, д. 10 неизвестной женщиной был украден кот Бегемот, штатный сотрудник музея-театра “Булгаковский дом“, - говорится в сообщении.

Как пишет издание, Бегемот жил при музее с 2005 года.

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“Он находится под наблюдением собственного врача и стилиста, а также получает специальное питание. Особые приметы: черный пушистый кот, помесь сибирской и персидской пород, ошейник с “адресником“ в виде косточки, вес около 6 кг, характер строгий“, - сообщили изданию в музее.

Особые приметы: черный пушистый кот, помесь сибирской и персидской пород, вес около 6 кг, характер строгий Руслан Кривобок

Жителей города очень просят помочь в поиске ценного сотрудника музея.

“Если вам известна любая информация о его текущем местонахождении, вы видели его на руках у похитительницы или свободно гуляющим вне двора дома 10 на ул. Большая Садовая - сообщите в Булгаковский дом“, - подчеркнули в музее.

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