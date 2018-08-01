Посол Хорватии прокомментировал скандальный отдых детей-мажоров

Томислав Видошевич выразил надежды на то, что дети вернутся домой с прекрасными воспоминаниями и психологически восстановленными.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Хорватии в Украине Томислав Видошевич сделал официальное заявление относительно отдыха украинских детей в Хорватии, передает ТСН.

Дипломат, не вдаваясь в детали конфликта, заявил, что украинским детям всегда рады в Хорватии, особенно тем, кто приезжает из зоны конфликта.

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СМИ приводит полное заявление Видошевича, которое звучит так: “Хорватия с большим удовольствием продолжила многолетнюю помощь по реабилитации и организации летнего отдыха украинских детей преимущественно из семей, пострадавших от военных действий, и из районов, пострадавших от войны. Эта гуманитарная акция, инициированная депутатами украинского парламента, и поддержана с самого начала, учитывая опыт Хорватии, чьи граждане и общество особенно чувствительны к этим вопросам, а Хорватия и сама была получателем гуманитарной помощи. Сегодня мы стараемся и будем и дальше пытаться оказывать гуманитарную помощь особенно детям из семей, пострадавших от военных действий, и из районов, пострадавших от войны. В конце концов, наше желание, чтобы дети, как и раньше, вернулись домой с прекрасными воспоминаниями и, насколько это возможно, психологически восстановленными и счастливее “.

Напомним, ранее сообщалось, что разгорелся скандал из-за того, что чиновники из Краматорска отправили на отдых в Хорватию детей-мажоров вместо сирот.