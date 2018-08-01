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В России в ДТП погибли шесть украинцев

Комментариев: 15
Водитель маршрутки не разглядел предупреждающих знаков и врезался в стоящий на обочине прицеп фуры.
Двум пассажирам микроавтобуса удалось выжить
Двум пассажирам микроавтобуса удалось выжить
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В ночь на 1 августа в Ростовской области России на трассе Дон при столкновении грузовика КамАЗ и микроавтобуса Volkswagen Transporter погибли шесть человек и двое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

"Авария произошла в Чертковском районе на 791-м километре федеральной автодороги. Глубокой ночью 48-летний водитель грузовика из-за технической неисправности съехал на обочину трассы. В это время водитель Volkswagen, двигаясь в попутном направлении, не разглядел предупреждающих знаков и врезался в прицеп", - говорится в сообщении.

В результате ДТП шесть человек погибли на месте аварии, а еще двое были госпитализированы.

На месте аварии работают сотрудники МЧС и полиции, проводится доследственная проверка.

В то же время, в так называемом МЧС самопровозглашенной ЛНР сообщили, что погибшие ялялись жителями временно неподконтрольных Украине территорий.

Напомним, похожее ДТП, но днем, произошло 20 июля в Житомирской области. Тогда маршрутка также въехала в фуру, в результате чего погибли десять человек, еще десять получили ранения.

 

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Теги: Россия, ДТП, украинцы, грузовик, маршрутка, ЛНР
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (15)
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Ласточка94    01.08.2018, 19:52
Оценка:  +1
Ласточка94
Граждане Украины в Ростовскую область не ездят.
petrovka21    01.08.2018, 19:52
Оценка:  +3
petrovka21
Из Донецка еще как ездят
petrovka21    01.08.2018, 19:52
Оценка:  +3
petrovka21
За покупками теперь туда многим приходится ехать
petrovka21    01.08.2018, 19:52
Оценка:  +2
petrovka21
Для россиян это все граждане Украины
Ласточка94    01.08.2018, 19:52
Оценка:  0
Ласточка94
Для Украины это не украинцы. У украинцев есть паспорта Украины, а не каких-то там псевдореспублик..
petrovka21    01.08.2018, 19:52
Оценка:  +2
petrovka21
А кто говорит про захаровские аувайсы?
Практически все остались с украинскими паспортами (явно больше 90% даже сейчас). С нормальными украинскими документами даже в Россию проще ездить.
Наталь_Я    01.08.2018, 19:52
Оценка:  0
Наталь_Я
Вы это серьезно? Погуглите, сколько есть рейсов с разных городов Украины в Россию. Будете удивлены
petrovka21    01.08.2018, 19:52
Оценка:  +3
petrovka21
Бусик из Донецка или из Луганска ехал?
П    01.08.2018, 19:52
Оценка:  +2
П
Из Киева в Сочи каждый день летают маршрутки
petrovka21    01.08.2018, 19:52
Оценка:  +1
petrovka21
Тут бус со стороны Донецка тулил. Но может и луганский.
petrovka21    01.08.2018, 19:52
Оценка:  0
petrovka21
Видел днем где-то, что вроде донецкие все
illusive    01.08.2018, 19:52
Оценка:  +2
illusive
Эти люди мечтали умереть на Расее,
их мечта сбылась
БРОКЕР2018    01.08.2018, 19:52
Оценка:  -1
БРОКЕР2018
если маршрутка с дынырывскими или лынырыновскими номерами, то как-то и не жалко таких псевдоукраинцев
petrovka21    01.08.2018, 19:52
Оценка:  0
petrovka21
При выезде часто номера меняют с DPR на АН.
Так даже в России меньше вопросов у гайцов
petrovka21    01.08.2018, 19:52
Оценка:  +3
petrovka21
DPR многие не любят, по разным причинам. То они нас от чего-то защищали, то мы у них на шее сидим
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