В России в ДТП погибли шесть украинцев

Водитель маршрутки не разглядел предупреждающих знаков и врезался в стоящий на обочине прицеп фуры.

В ночь на 1 августа в Ростовской области России на трассе Дон при столкновении грузовика КамАЗ и микроавтобуса Volkswagen Transporter погибли шесть человек и двое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

"Авария произошла в Чертковском районе на 791-м километре федеральной автодороги. Глубокой ночью 48-летний водитель грузовика из-за технической неисправности съехал на обочину трассы. В это время водитель Volkswagen, двигаясь в попутном направлении, не разглядел предупреждающих знаков и врезался в прицеп", - говорится в сообщении.

В результате ДТП шесть человек погибли на месте аварии, а еще двое были госпитализированы.

На месте аварии работают сотрудники МЧС и полиции, проводится доследственная проверка.

В то же время, в так называемом МЧС самопровозглашенной ЛНР сообщили, что погибшие ялялись жителями временно неподконтрольных Украине территорий.

Напомним, похожее ДТП, но днем, произошло 20 июля в Житомирской области. Тогда маршрутка также въехала в фуру, в результате чего погибли десять человек, еще десять получили ранения.

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