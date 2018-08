Трамп требует прекратить расследование по "российскому делу"

Президент США Дональд Трамп обратился к генеральному прокурору США Джеффу Сешнсу с призывом "прекратить охоту на ведьм", имея в виду расследование против вмешательства РФ в президентские выборы в США. Об этом он написал в своем микроблоге Twitterв среду, 1 августа.

Трамп также процитировал профессора права из Гарварда Алана Дершовица, который заявил о попытках ФБР повлиять на президентские выборы в 2016 году.

В заявлении Дершовица, которое процитировал Трамп, в частности, говорится о том, что агент ФБР Питер Стрзок должен был предотвратить победу Трампа на выборах. Дершовиц также выразил уверенность в том, что специальный прокурор Роберт Мюллер не займется этим вопросом, так как у него есть "интерес в создании иллюзии объективности вокруг расследования".

"Это отвратительная ситуация и генеральный прокурор Джефф Сешнс должен прекратить эту подстроенную охоту на ведьм прямо сейчас, до того, как она запачкает нашу страну", - написал Трамп.

Он также отметил, что сам Мюллер скомпрометирован вместе с членами демократической партии, которые пытаются очернить США.

..This is a terrible situation and Attorney General Jeff Sessions should stop this Rigged Witch Hunt right now, before it continues to stain our country any further. Bob Mueller is totally conflicted, and his 17 Angry Democrats that are doing his dirty work are a disgrace to USA!