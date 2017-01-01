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Трамп требует прекратить расследование по "российскому делу"

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Президент США указал, что ни одно обвинение в адрес Пола Манафорта не связано с возможным вмешательством России в американские выборы.
Дональд Трамп считает, что расследование против вмешательства РФ в выборы может очернить США
Дональд Трамп считает, что расследование против вмешательства РФ в выборы может очернить США

Президент США Дональд Трамп обратился к генеральному прокурору США Джеффу Сешнсу с призывом "прекратить охоту на ведьм", имея в виду расследование против вмешательства РФ в президентские выборы в США. Об этом он написал в своем микроблоге Twitterв среду, 1 августа.

Трамп также процитировал профессора права из Гарварда Алана Дершовица, который заявил о попытках ФБР повлиять на президентские выборы в 2016 году.

В заявлении Дершовица, которое процитировал Трамп, в частности, говорится о том, что агент ФБР Питер Стрзок должен был предотвратить победу Трампа на выборах. Дершовиц также выразил уверенность в том, что специальный прокурор Роберт Мюллер не займется этим вопросом, так как у него есть "интерес в создании иллюзии объективности вокруг расследования".

"Это отвратительная ситуация и генеральный прокурор Джефф Сешнс должен прекратить эту подстроенную охоту на ведьм прямо сейчас, до того, как она запачкает нашу страну", - написал Трамп.

Он также отметил, что сам Мюллер скомпрометирован вместе с членами демократической партии, которые пытаются очернить США.

Кроме того, Трамп указал, что ни одно обвинение в адрес экс-руководителя его предвыборной кампании Пола Манафорта не связано с возможным вмешательством России в американские выборы 2016 года.

"Почему государство не предупредило меня? Эти старые обвинения не имеют ничего общего с так называемым "сговором" - все это обман!" - написал Трамп.

Ранее сообщалось, что Мюллер вызовет 35 свидетелей по делу Манафорта.

Напомним, в июне спецпрокурор Мюллер раскрыл имя "персоны А" в деле Трампа. Это некий Константин Килимник.

 

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Теги: США, выборы в США, расследование, Трамп, Дональд Трамп, Пол Манафорт
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Источник: korrespondent.net

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