В Австрии из-за жары полицейским собакам выдали спецботиночки

Асфальт сильно раскаляется на солнце и для животных заказали дополнительные средства спецзащиты.

В Австрии полицейским служебным собакам выдали спецботиночки, чтобы защитить их лапы от ожогов на раскаленном от солнца асфальте.

Об этом сообщает Heute, передает УНН.

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“В то время как многие частные владельцы собак могут устраивать прогулки ранним утром или вечером, у служебных собак венской полиции нет такой роскоши. Они также должны быть готовы к работе в жаркую погоду. Поэтому теперь они будут оснащены защитой для лап“, - сообщила пресс-секретарь полиции в Вене Микаэла Россманн.

Согласно сообщению, спецобувь для собак будет использоваться не только в жару, но и при пожарах. Также лапы животных будут защищены от разбитого стекла и от острых предметов.

Напомним, в июле побито более сотни погодных рекордов.

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