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В Австрии из-за жары полицейским собакам выдали спецботиночки

Комментариев: 2
Асфальт сильно раскаляется на солнце и для животных заказали дополнительные средства спецзащиты.
В Австрии из-за жары полицейским собакам выдали спецботиночки
picture alliance/KEYSTONE

В Австрии полицейским служебным собакам выдали спецботиночки, чтобы защитить их лапы от ожогов на раскаленном от солнца асфальте.

Об этом сообщает Heute, передает УНН.

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“В то время как многие частные владельцы собак могут устраивать прогулки ранним утром или вечером, у служебных собак венской полиции нет такой роскоши. Они также должны быть готовы к работе в жаркую погоду. Поэтому теперь они будут оснащены защитой для лап“, - сообщила пресс-секретарь полиции в Вене Микаэла Россманн.

Согласно сообщению, спецобувь для собак будет использоваться не только в жару, но и при пожарах. Также лапы животных будут защищены от разбитого стекла и от острых предметов.

Напомним, в июле побито более сотни погодных рекордов.

Как сообщалось 1 августа, в Москве увенчались успехом поиски пропавшего “Булгаковского“ кота Бегемота.

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Теги: собака, животные, Австрия, жара
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Комментариев (2)
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антирусич    01.08.2018, 19:29
Оценка:  0
антирусич
В Израиле так давно делают. У моего одноклассника который давно уехал в Израиль сын служит кинологом- анти террористом. Летом в жару собакам надевают защитную обувь.
Полиэтилен    01.08.2018, 19:14
Оценка:  +3
Полиэтилен
русские завидуют австрийским служебным собакам, поскольку им не выдают даже лапти в суровую зимнюю пору, только автоматы и духовные скрепы. Такова судьба рабов "божьих". ))
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