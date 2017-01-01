В США арестовали украинских хакеров - СМИ

Задержанные принадлежали к одной из самых мощных хакерских группировок в мире. Они специализировались на краже бизнес-данных.

Американские правоохранители задержали нескольких украинцев, которых подозревают в похищении массивов номеров платежных карт и других данных американского бизнеса. Об этом в среду, 1 августа, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что подозреваемые - члены хакерской группировки Carbanak, которая, по словам правоохранительных органов и частных киберследователей, является одной из самых плодовитых в мире организаций по киберпреступности.

Официальное объявление Министерства юстиции США об этом должно состояться до конца дня.

Источники сообщили об арестах в Сиэтле, в то же время Минюст заявляет, что представители компаний Mastercard и Visa присоединятся к прокурорам и ФБР, чтобы сообщить об арестах и обвинениях в крупном международном киберрасследовании.

Испанская полиция арестовала подозреваемого лидера Carbanak в марте. По данным следствия, группировка украла до 1 млрд евро ($1,2 млрд) из банков путем изменения остатков на счетах и программируя банкоматы на выдачу наличных.

Ранее сообщалось, что российские хакеры взломали сети энергокомпаний США.

Напомним, в июне СБУ заявили о блокировании атаки хакеров на дипведомство страны НАТО.

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