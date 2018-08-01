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В Сирии сформирована крупнейшая группировка против сил Асада – СМИ

Комментариев: 2
Фронт национального освобождения Сирии действует в провинциях Идлиб и Хама. Теперь его численность составит около 100 тысяч человек.
Бойцы сирийской оппозиции
Бойцы сирийской оппозиции

В Сирии три оппозиционные группировки присоединились к Фронту национального освобождения. Сформировано крупнейшее в стране вооруженное объединение, ведущее борьбу против режима Башара Асада.

Об этом сообщает Анадолу со ссылкой сирийскую оппозицию в среду, 1 августа.

Речь идет о таких группировках, как Фронт спасения Сирии, Джейш уль-Ахрар и Сукуру Шам. Все они входят в состав Сирийской освободительной армии (СОА).

Как заявили представители формирований, их целью является консолидация отрядов СОА, сражающихся в провинциях Идлиб и Хама.

"Фронт национального освобождения действует в провинциях Идлиб и Хама. В результате последнего расширения численность группировки составит приблизительно 100 тысяч человек", – говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что правительственные войска Сириии захватили последнюю, контролируемую боевиками ИГИЛ деревню в районе Голанских высот. Граница между Сирией и Израилем, впервые с 2011 года, оказалась полностью подконтрольна силам Башара Асада.

Также Сирия потребовала от США вывести своих военных из страны, которые якобы незаконно находятся в лагере беженцев Ругбан.

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Теги: Сирия, Башар Аль-Асад, Асад, сирийские повстанцы, Конфликт в Сирии, армия сирийских повстанцев, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Л_о_л_а    01.08.2018, 23:59
Оценка:  0
Л_о_л_а
То, есть бигмир против Асада за ИГИЛ?
Шкиряк_и_Зорян    02.08.2018, 00:52
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
"Болеем за наших!"
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