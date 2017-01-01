Анкара пообещала ответить на санкции США

Турецкое внешнеполитическое ведомство выразило решительный протест против действий Вашингтона.

Министерство иностранных дел Турции осудило решение США о введении санкций в отношении страны.

"Мы решительно протестуем против решения Минфина США ввести санкции против нашей страны. Это решение несовместимо со статусом государства и не может быть объяснено идеями права и справедливости", - говорится в сообщении МИД Турции. "Мы решительно протестуем против решения Минфина США ввести санкции против нашей страны. Это решение несовместимо со статусом государства и не может быть объяснено идеями права и справедливости", - говорится в сообщении МИД Турции.

В ведомстве также отметили, что подобный шаг является неуважительным вмешательством в правовую систему страны и противоречит принципам отношений с США.

При этом министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара ответит на действия Вашингтона.



"Попытка США ввести санкции в отношении двух наших министров не останется без ответа", - написал Чавушоглу в Twitter.



Напомним, ранее стало известно, что Минфин США "Попытка США ввести санкции в отношении двух наших министров не останется без ответа", - написал Чавушоглу в Twitter.Напомним, ранее стало известно, что Минфин США ввел санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции.

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