Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Дании вступил в силу закон о запрете ношения паранджи

Комментариев: 0
Документом, помимо паранджи и никаба, запрещается ношение в общественных местах балаклав, масок, накладных бород и усов.
В Дании запретили ношение паранджи
В Дании запретили ношение паранджи
АР

В Дании, вслед за Францией и Австрией, в среду, 1 августа, вступил в силу закон, запрещающий гражданам скрывать лицо в общественных местах. Под запрет подпадают не только мусульманские одеяния - паранджа и никаб, но и различные маски, например, лыжные, а также накладные усы и бороды, сообщило министерство юстиции в Копенгагене.

Парламент Дании принял соответствующий закон в мае. Нарушения караются штрафами в размере от 134 до 1340 евро.

В Копенгагене и Орхусе на вторую половину дня были запланированы митинги протеста. Полиция разрешила демонстрантам скрывать лицо в ходе этих протестных акций, поскольку данные митинги рассматриваются как реализация права граждан на свободу слова и собраний.

Однако по дороге на митинг и обратно ношение облачений, скрывающих лицо, запрещается.

Под запрет не подпадают маски для карнавала и Хэллоуина, а также зимние шарфы. Критики полагают, что нормы закона прописаны недостаточно четко.

Согласно исследованию, проведенному в 2010 году, в Дании носят паранджу около 200 женщин.

Во Франции и Бельгии аналогичные законы действуют с 2011 года, в Австрии - с 1 октября 2017 года.

В Австрии в законе четко прописано требование к мусульманам адаптироваться в рамках интеграции к европейским обычаям. За нарушения предусмотрены штрафы в размере до 150 евро.

В Нидерландах запретили носить паранджу

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Дания, запрет, паранджа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь