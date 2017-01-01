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Установлена личность убийцы кардиолога Джорджа Буша-старшего

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Подозреваемый является сыном женщины, которая умерла во время операции доктора Марка Хауснехта 20 лет назад.
Полиция разыскивает убийцу врача Джорджа Буша-старшего
Полиция разыскивает убийцу врача Джорджа Буша-старшего
twitter.com/houstonpolice

Полиция Хьюстона установила личность мужчины, которого подозревают в убийстве доктора Марка Хауснехта, врача-кардиолога бывшего президента США Джорджа Буша-старшего. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.

По данным правоохранителей, подозреваемый - 62-летний Джозеф Джеймс Папас, является сыном женщины, которая умерла во время операции доктора Хауснехта 20 лет назад.

Как отмечается, мужчина "вооружен и очень опасен".

В настоящее время предполагаемый убийца Хауснехта объявлен в розыск.

Напомним, ранее сообщалось, что 20 июля возле Техасского медицинского центра в Хьюстоне неизвестный застрелил врача-кардиолога бывшего президента США Джорджа Буша-старшего.

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Теги: США, Джордж Буш, врач, убийца, кардиология
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Источник: korrespondent.net

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